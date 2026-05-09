Siniestro de tránsito deja varios fallecidos; el conductor del bus involucrado huyó del lugar

Un siniestro de tránsito sucedió en Guaranda, el conductor del bus huyó del lugar

La mañana del sábado 9 de mayo de 2026, se registró un fatal accidente de tránsito en la vía Ambato-Guaranda, específicamente en el sector Santa Rosa.

Según información preliminar, se confirma el fallecimiento de 3 personas, dos menores de edad y un adulto mayor, y al menos 4 heridos.

Testigos del hecho indicaron que un conductor de automóvil habría intentado esquivar una motocicleta, lo que provocó el impacto frontal contra el bus.

Se reportó que el conductor del bus huyó del lugar.

Los equipos de emergencia coordinaron la atención con personal de la Policía Nacional, Bomberos y el Ministerio de Salud Pública.