Más de 1 000 conductores fueron sancionados por invadir ciclovías en Quito durante 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) intensificó los controles en las ciclovías de Quito durante 2026. Entre enero y lo que va de agosto, la entidad ejecutó 375 operativos, que dejaron como resultado 1 005 citaciones y 1 061 vehículos revisados por incumplir la normativa de tránsito.

Los controles son realizados por agentes de la AMT que recorren la ciudad en bicicleta para verificar que los carriles exclusivos para ciclistas no sean utilizados por vehículos particulares ni permanezcan ocupados por automóviles estacionados.

Febrero y julio concentraron el mayor número de controles

De acuerdo con el balance de la AMT, febrero fue el mes con más operativos, al registrar 80 intervenciones. Le siguieron:

Julio, con 73

Marzo, con 61

Junio, con 58

Abril, con 43

Mayo, con 37

Enero, con 23

La entidad sostiene que estos controles buscan garantizar la seguridad de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte y promover el respeto por la infraestructura destinada a la movilidad sostenible.

¿Cuál es la multa por invadir una ciclovía?

Invadir una ciclovía constituye una contravención de tránsito de quinta clase, de acuerdo con el artículo 390 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La infracción se sanciona con una multa equivalente al 15% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 67,50.

¿Quiénes pueden ser sancionados?

La normativa establece sanciones para los conductores que:

No respeten la prioridad de paso de los ciclistas en desvíos, avenidas, carreteras, cruces e intersecciones no señalizadas.

Circulen o estacionen sus vehículos en carriles destinados exclusivamente para bicicletas.

La AMT recordó que el respeto a las ciclovías contribuye a reducir riesgos para los ciclistas y favorece una movilidad más segura y sostenible en la capital, donde cada vez más personas utilizan la bicicleta como medio de transporte, tanto particular como a través del sistema público QuitoBici.