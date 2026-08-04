Clausuran dos casas de citas clandestinas en el norte de Quito

La AMC clausuró dos casas de citas clandestinas que operaban en Quito.

Un operativo realizado durante la madrugada de este martes 4 de agosto de 2026 dejó dos casas de citas clandestinas clausuradas.

Estos centros operaban de manera ilegal en los sectores de la Jipijapa y La Mariscal, en el norte de Quito.

De acuerdo con Gustavo Chiriboga, supervisor Metropolitano de Control, fueron detenidas dos personas en medio de una investigación que lleva a cabo la Policía Nacional.

Chiriboga precisó que en el sector de la Jipijapa se intervino en un establecimiento que funcionaba como un supuesto spa.

En su interior se hallaron juguetes sexuales, preservativos y ropa de las personas que ejercían el trabajo sexual de manera irregular en ese sitio.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizó la clausura de ambos por falta de permisos para dicha actividad.

Mientras que, en La Mariscal se halló una situación similar en una vivienda.

Este lugar también fue cerrado debido a que se llevaban a cabo actividades no autorizadas en zonas residenciales.

Estos centros clandestinos ofrecían servicios a través de redes sociales y llevaban el detalle de cobro en cuadernos hallados por las autoridades.

Hasta julio de 2026 la AMC ha clausurado 40 establecimientos de diversión nocturna en la ciudad, apuntó Chiriboga.