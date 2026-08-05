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Judicial

Dictan prisión preventiva para el alcalde de El Tambo, René Castillo, y dos personas más

Un juez Anticorrupción dictó prisión preventiva y enajenación de bienes contra el alcalde de El Tambo, en la provincia de Cañar. 

El alcalde de El tambo, René Castillo, debe cumplir prisión preventiva.

AME

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

05 ago 2026 - 07:25

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Un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra el alcalde de El Tambo, René Castillo, y dos personas más por el presunto delito de peculado. La decisión se tomó la madrugada de este miércoles 5 de agosto de 2026. 

En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva contra René Alonso C.; el concejal y presidente del Comité de Festejos, Edison Marcelo E.; y el promotor de eventos, Gabriel Gerardo O., por el presunto delito de Peculado. 

Además, el juez dispuso la medida cautelar de prohibición de enajenar bienes por un monto de 16 515 dólares, para cada uno.

La investigación se relaciona con la organización de un concierto internacional por los 33 años de cantonización de El Tambo, para el cual se emitieron 3 200 boletos. 

Según el informe de la Contraloría, existe un perjuicio económico de 49 545 dólares para el GAD Municipal.

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