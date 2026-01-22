Fuerte congestión vehicular en Quito por lluvias y siniestros de tránsito, este jueves 22 de enero

Una fuerte lluvia se registró en Quito la mañana de este jueves 22 de enero de 2026. Eso ocasionó gran congestión vehicular en varias sectores y siniestros de tránsito en avenidas como la Simón Bolívar.

Desde las cámaras del Sistema Integrado de Seguridad ECU911. se registró la alta carga vehicular en diferentes vías como la autopista General Rumiñahui, Simón Bolívar, Rodrigo de Chávez y Maldonado, principalmente en sentido sur - norte.

Un siniestro de tránsito se registró en el sector de El Troje, sobre la avenida Simón Bolívar, a 200 metros del Cementerio de Monteolivo. Un carril en sentido sur - norte fue verrado por el choque.

Paralelamente, se registró un choque en el sector de Guápulo, por lo que fue cerrado el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, sen sentido sur - norte.

En el sector sur también se registró un siniestro de tránsito en el sector del Colegio Amazonas, sobre las calles Lauro Guerrero y Cori, en sentido oriente - occidente.

A causa de un incendio en una fábrica de perfumes en Carcelén, la AMT cerró el paso en la calle Joaquín Mancheno, entre la Galo Plaza Lasso y Mariano Cardenal y otro sobre la calle Antonio Basantes, a la altura de la Francisco Farcía y Antonio de la Flor.

Un árbol cayó en el norte de Quito

La AMT informó que un árbol cayó en el sector de La Mariscal, en las calles Luis Cordeo y Urbina. No se han reportado personas afectadas por este incidente.

Sin embargo, la caída del árbol ocasionó el cierre de un carril sobre la calle Luis Cordero por cerca de una hora. El paso normal se habilitó alrededor de las 07:00.