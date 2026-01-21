Militares desmantelaron una 'guarida' de la banda criminal 'Los Lobos' en Quito

Militares allanaron una vivienda usada por la banda 'Los Lobos' en Quito.

Una operación militar permitió desarticular, este miércoles 21 de enero una presunta ‘guarida’ utilizada por el grupo de delincuencia organizada ‘Los Lobos’ en Atucucho, en el noroccidente de Quito.

Según información de las Fuerzas Armadas, la operación incluyó allanamientos y controles focalizados, con el objetivo de debilitar estructuras criminales que operaban en el sector

Durante la intervención, el personal militar localizó una vivienda que funcionaría como ‘guarida’ de esta organización delictiva.

En el inmueble se hallaron armas blancas, computadores, teléfonos celulares, prendas similares a las utilizadas por guardias de seguridad, televisores, máquinas de coser, cilindros de gas y droga, entre otros elementos logísticos.

Las investigaciones preliminares señalan que los elementos ocultos en esa vivienda habrían sido usados por miembros de esa banda criminal para hacerse pasar por personal de seguridad privada para cometer actos ilícitos y amedrentar a los habitantes.

Las Fuerzas Armadas informaron que este tipo de operativos continuarán en distintos sectores del país, como parte de la estrategia para enfrentar al crimen organizado.