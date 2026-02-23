Conozca rutas alternas por nueva fase de obras en la av. Oswaldo Guayasamín

Una nueva intervención vial en la avenida Oswaldo Guayasamín, una de las vías de conexión entre Cumbayá y Quito, comenzará este lunes 23 de febrero de 2026.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas informó que los trabajos se ejecutarán por etapas y tomarán aproximadamente 38 días.

La primera fase se desarrollará entre el 23 de febrero y el 14 de marzo, con intervención en el carril en sentido hacia Quito, específicamente en el tramo comprendido entre el redondel de Las Bañistas y la avenida Pampite.

Posteriormente, la segunda etapa está prevista del 15 de marzo al 4 de abril, cuando se trabajará en el sentido contrario, de Quito hacia Cumbayá.

Durante el periodo de obras, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dijo que coordinará la circulación vehicular en la zona para reducir el impacto en la movilidad y evitar congestión.

Rutas alternas

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas como: