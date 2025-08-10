Siete sectores del norte de Quito sin agua debido a la rotura de una tubería en la red Matriz

Técnicos de la Epmaps trabajan en la reparación de la tubería rota.

Siete sectores del norte de Quito se quedaron sin agua potable este domingo 10 de agosto del 2025. La causa: una rotura en la red matriz que abastece a las parroquias de Iñaquito, Rumipamba y Jipijapa, confirmó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps).

En un comunicado, la entidad informó que el corte afectó a los sectores: La Carolina, Borja Yerovi, Iñaquito, Voz de Los Andes, Jipijapa, 6 de Diciembre y Chaupicruz.

“Estamos trabajando para la pronta reparación y restitución del servicio”, detalló la entidad en su cuenta de la red social X.

La rotura se produjo en horas de la mañana. Pasado el mediodía se informó que el agua retornaría "de forma paulatina durante la tarde".

En redes sociales circularon videos de una fuga de agua en la avenida 6 de Diciembre, junto a quejas de usuarios por el corte sorpresivo del servicio.

Según la Epmaps, se informó de la rotura de la tubería en horas de la mañana a los moradores de los sectores afectados. Personal de la empresa trabaja en el vaciamiento de la red para dar paso a la reparación.