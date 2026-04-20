Metro de Quito suspende su operación por incidente técnico
La empresa suspendió su operación comercial la mañana de este lunes 20 de abril del 2026 debido a un incidente técnico
Las operaciones del Metro de Quito están suspendidas la mañana de este lunes 20 de abril.
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Actualizada:
20 abr 2026 - 06:15
El Metro de Quito suspendió su operación comercial la mañana de este lunes 20 de abril del 2026 debido a un "incidente técnico", informó la operadora.
Según la empresa, la medida se adoptó para precautelar la seguridad de los pasajeros y del sistema.
"Personal técnico ejecuta los procedimientos de verificación correspondientes y trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible", indicó la empresa en redes sociales.
Pasajeros esperan en las paradas
La medida tomó por sorpresa a miles de pasajeros que a diario se movilizan en este sistema de transporte. Al llegar se encontraron con las puertas cerradas de todas las estaciones.
La suspensión se realizó desde las 05:30 y de momento se desconoce la hora en la que se retomarán las operaciones.
(Noticia en desarrollo...)
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