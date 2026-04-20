Metro de Quito suspende su operación por incidente técnico

Las operaciones del Metro de Quito están suspendidas la mañana de este lunes 20 de abril.

El Metro de Quito suspendió su operación comercial la mañana de este lunes 20 de abril del 2026 debido a un "incidente técnico", informó la operadora.

Según la empresa, la medida se adoptó para precautelar la seguridad de los pasajeros y del sistema.

"Personal técnico ejecuta los procedimientos de verificación correspondientes y trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible", indicó la empresa en redes sociales.

Pasajeros esperan en las paradas

La medida tomó por sorpresa a miles de pasajeros que a diario se movilizan en este sistema de transporte. Al llegar se encontraron con las puertas cerradas de todas las estaciones.

La suspensión se realizó desde las 05:30 y de momento se desconoce la hora en la que se retomarán las operaciones.

(Noticia en desarrollo...)