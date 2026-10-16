Cortes de luz en Quito este 17 de octubre: estos son los horarios por mantenimiento eléctrico

Quito tendrá tres horas de cortes de luz el sábado 17 de octubre de 2026.

El Gobierno Nacional dio a conocer los horarios de los cortes de luz programados para este sábado 17 de octubre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica de Ecuador.

Las desconexiones se realizarán en 15 provincias, entre ellas Pichincha, donde se encuentra Quito. Según la información difundida, las interrupciones del servicio están previstas para la madrugada, en el horario comprendido entre las 03:00 y las 06:00.

Estos son los horarios y lugares de desconexión:

Sangolquí Sectores: Vía Amaguana, San Juan y San Luis

03:00 a 06:00

Mantenimiento períodico Tumbaco Tumbaco, El Chiche, av. Oswaldo Guayasamín

03:00 a 06:00

Mantenimiento emergente

El presidente Daniel Noboa anunció que las labores de mantenimiento forman parte de las medidas preventivas que se ejecutan en el sistema eléctrico nacional frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

El Mandatario explicó que las condiciones climáticas registradas en el país, entre ellas las fuertes lluvias y granizadas en sectores de la Costa y la Sierra, han incrementado la necesidad de realizar intervenciones en la infraestructura eléctrica.