Cortes de luz en Quito por afectaciones en Coca Codo Sinclair

Ocho sectores de Quito presentan cortes de energía este juevbes 21 de mayo de 2026, indicó la Empresa Eléctrica Quito. Según la empresa, los cortes se deben a afectación temporal en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La Empresa Eléctrica indicó que se realizan cortes de luz en distintos sectores, aunque no especificó los horarios que se aplicarán.

A las 13:00 las afectaciones se dieron en los sectores:

Chimbacalle

Chilibulo

San Roque

La Marín

Gualo

San José La Salle

Según la EEQ, las afectaciones se iniciaron en Pomasqui, Barrio Nuevo, El Bosque, Conocoto, Iñaquito, Cumbayá, Río Coca, El Inga Bajo y sus alrededores.

Sedimentos en Coca Codo Sinclair

Más temprano, el Operador Nacional de Energía (Cenace) indicó que las fuertes lluvias registradas en la Amazonía provocó un incremento de sedimentos en los ríos que alimentan a la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, lo que afectó su operación temporal.

Según la entidad, esto provocará una reducción en la operación de la hidroeléctrica por lo que se generarán cortes de energía.

Las empresas distribuidoras de cada ciudad informarán los cortes de luz, detalla el comunicado.