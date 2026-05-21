Daniel Noboa asegura que Ecuador no enfrenta problemas de generación eléctrica

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país no tiene problemas de generación eléctrica.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país no enfrenta una crisis eléctrica y que las cotas de los embalses en el país se encuentran estables. Lo hizo en una carta publicada este jueves 21 de mayo de 2026.

“Hoy no existe un problema de generación. Los embalses y las cotas están estables”, dijo Noboa. y aseveró que en los últimos meses se realizaron acciones preventivas en el sistema eléctrico nacional para evitar inconvenientes.

El mandatario explicó que las intervenciones impulsadas por el Ejecutivo buscan repotenciar infraestructura considerada obsoleta y preparar al país ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño.

“Lo que estamos haciendo es lo que nunca hicieron antes: prepararnos y repotenciar infraestructura obsoleta de manera preventiva”, añadió. Gobierno insiste en prevención ante posible impacto de El Niño

Las declaraciones de Noboa se producen en medio de las preocupaciones ciudadanas por eventuales cortes de energía y el estado del sistema eléctrico nacional, tras los apagones registrados en Ecuador durante meses anteriores.

Ecuador atraviesa un escenario económico complejo

En su carta también indicó que el país atraviesa un escenario económico complejo marcado por el alza del precio del petróleo a nivel mundial.

Noboa denunció la existencia de “mafias” y “malos funcionarios” dentro del aparato estatal que, según dijo, buscan impedir cambios en el Gobierno.

“Vivimos un momento duro a nivel mundial, con el barril de petróleo alto. Lo más duro, dentro del Gobierno, es pelear contra mafias y malos funcionarios que no quieren que nada cambie”, señaló el mandatario.

Noboa afirmó además que estos grupos “lleva robando miles de millones de dólares por muchos años” y advirtió que intentarán “boicotear al Gobierno y molestar a la gente”.