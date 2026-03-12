Cuatro siniestros de tránsito afectaron la movilidad de Quito la mañana de este jueves 12

Un vehículo se volcó en la avenida Simón Bolívar, este jueves 12 de marzo de 2026.

La movilidad en la capital se vio afectada, la mañana de este jueves 12 de marzo de 2026, debido a cuatro siniestros de tránsito registrados en distintos puntos de Quito durante las primeras horas del día.

El incidente más reciente ocurrió en la avenida Simón Bolívar, cerca de la Autopista General Rumiñahui, donde un vehículo se volcó mientras circulaba en sentido norte–sur.

Debido a ese siniestro, las autoridades cerraron el carril izquierdo, lo que generó congestión vehicular en la zona.

Otro siniestro se registró, a las 08:00, en el sector de La Esperanza, en El Quinche. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al sitio para atender la emergencia y brindar asistencia prehospitalaria a dos personas que resultaron afectadas.

30 minutos después, los equipos de socorro se movilizaron hacia el sector de San Miguel del Común, en el norte de la ciudad, donde una furgoneta se volcó. En ese caso, cuatro personas resultaron heridas y recibieron atención médica en el lugar por parte de paramédicos.

El primer incidente del día se reportó a las 07:55 en la Ruta Viva, en sentido Quito–Aeropuerto, a la altura del kilómetro 9 en el sector conocido como La Cerámica.

En ese punto se produjo una colisión entre tres vehículos. Los paramédicos estabilizaron y atendieron a tres personas.