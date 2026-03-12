Congestión en la Ruta Viva por choque múltiple en sentido Quito - aeropuerto

Al menos tres vehículos chocaron en la Ruta Viva, en sentido Quito - aeropuerto, la mañana de este jueves 12 de marzo de 2026. Una fuerte congestión se registró en esa vía.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró una parte de la vía por el siniestro registrado en el carril izquierdo y central del kilómetro 9 de la vía.

Al sitio llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) para atender a dos personas afectadas. Sin embargo, no se ha detallado su estado o si fueron trasladadas a una casa de salud.

La circulación permanece parcialmente habilitada, por lo que se registraron largas filas de vehículos y las autoridades recomiendan conducir con precaución porque la calzada sigue mojada tras las lluvias de la madrugada.