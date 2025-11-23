Cuatro vehículos colisionaron en la av. Simón Bolívar la mañana de este domingo 23 de noviembre

Ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Quito llegaron para dar asistencia a los afectados.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo 23 de noviembre del 2025 en la avenida Simón Bolívar. Cuatro vehículos colisionaron en el sector de Puengasí, en el suroriente de la capital.

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, tres personas resultaron heridas en este siniestro. Los vehículos afectados circulaban en sentido sur-norte, indicó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El carril izquierdo de la vía se cerró por más de una hora, mientras se daba atención a las personas afectadas y se recogían indicios para determinar las causas de este siniestro de tránsito.

La avenida Simón Bolívar es una de las que más siniestros registran a diario. Por ello, el Municipio de Quito implementó una serie de medidas para reducir los índices de siniestralidad en esa vía.