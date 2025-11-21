Quito: Un tráiler quedó volcado sobre la vía E35, en el intercambiador de Tababela

Tráiler volcado en la vía E35, en el intercambiador de Pifo.

Cierre en la vía E35, en el intercambiador de Tababela, la mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025. Un tráiler se volcó en horas de la madrugada y permanece bloqueando la vía.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran un tráiler completamente volcado sobre la vía. El container quedó desprendido del vehículo y cayó a unos metros.

El siniestro se registró a las 04:15 de la madrugada en la vía que conduce al Aeropuerto Mariscal Sucre. Sobre la calzada se registran las huellas de los neumáticos, por lo que se presume que el vehículo perdió pista.

La Panamericana quedó cerrada en sentido norte - sur, por el vehículo volcado, mientras las autoridades acudieron para levantar el tráiler para trasladarlo a un patio de retención vehicular.

Una persona resultó herida por el volcamiento. Una ambulancia trasladó a la víctima a una casa de salud para su atención especializada.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) realizará la limpieza de la vía, ya que existe derrame de combustible y aceite.

Esa vía está bajo competencia de la Policía Nacional, cuyo personal se encuentra en el sitio. Se recomienda tomar rutas alternas.

Horas más tarde otro tráiler chocó contra un vehículo también sobre la vía E35, a pocos metros del volcamiento. El conductor del vehículo pesado huyó de la zona.