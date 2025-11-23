Estos se sabe sobre el siniestro de un bus en Chone que dejó 10 muertos y más de 20 heridos

El bus perdió pista y quedó volcado en mitad de la vía, a la altura de Convento, en Manabí.

Un siniestro de tránsito se registró en el sector de Convento, en el cantón Chone, de la provincia de Manabí. Más de 10 personas fallecieron en el trágico hecho y al menos 22 resultaron heridas.

Se conoce que un bus de la cooperativa Santo Domingo perdió pista y se volcó en la vía la tarde del sábado 22 de noviembre del 2025, según confirmó la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que personal de rescate, organismos de socorro, maquinaria y ciudadanos colaboraron para levantar el bus con algunos palos. Una vez que se estabilizó pudieron rescatar a los heridos.

La recuperación de los cuerpos tomó poco más de una hora. Criminalística llegó al lugar con vehículos de medicina legal para realizar el levantamiento de los cadáveres.

Los heridos fueron trasladados por ambulancias del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo de Bomberos de Chone y Flavio Alfaro hacia casas de salud para recibir atención especializada.