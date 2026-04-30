Cuerpo de Bomberos obtiene certificación para actuar en desastres a nivel mundial

Bomberos de Quito acudieron a atender una emergencia registrada en el redondel de San Antonio de Pichincha.

El Cuerpo de Bomberos de Quito logró obtener una certificación del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) de la ONU, que le permite actuar en desastres en todo el mundo.

Los bomberos se convierten en el tercer equipo de la región en lograr esta acreditación, junto con Chile y Colombia, y se integran al sistema internacional de respuesta a desastres, permitiendo que su apoyo sea priorizado por países afectados.

Bomberos realizó un simulacro de 36 horas

Para lograrlo, el equipo de búsqueda y rescate realizó un ejercicio técnico de 36 horas continuas, desarrollado bajo la simulación de un terremoto de magnitud 7,5 grados.

De acuerdo con la institución, en el ejercicio se evaluó la búsqueda primaria mediante técnicas especializadas, levantamiento de cargas de gran tonelaje, estabilización estructural, búsqueda con perros, tecnología de punta y más.

El proceso fue evaluado por doce clasificadores internacionales de Reino Unido, Francia, Austria, Suiza, Rusia y Colombia y contó con el acompañamiento de siete observadores internacionales y 12 nacionales.