Municipio de Quito denuncia daño a un trolebús eléctrico; estas son las sanciones

Un trolebús eléctrico fue dañado la noche del lunes 20 de octubre de 2025.

Un trolebús eléctrico fue dañado la noche del lunes 20 de octubre de 2025. El Municipio de Quito anunció este martes que presentará la denuncia ante la Fiscalía.

La ventana de una unidad de transporte 100% eléctrica fue dañada con ácido, según informó el Municipio capitalino.

La Empresa de Pasajeros de la ciudad presentará una denuncia formal para que la Fiscalía encuentre a los responsables y aplique las sanciones correspondientes.

El Municipio rechazó este tipo de actos y añadió que continuarán los operativos interinstitucionales de control en estaciones y paradas de los sistemas municipales de transporte.

Sanción

Dañar bienes públicos, como lo son las unidades de transporte municipal, constituye un delito tipificado en el artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La sanción fijada en caso de daño a un bien público es una sentencia de prisión de uno a tres años.