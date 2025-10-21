Así será el funeral y sepelio de Paulina Tamayo, 'la grande del Ecuador', en Quito

La artista Paulina Tamayo en una de sus presentaciones en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 2019.

La artista ecuatoriana, Paulina Tamayo, conocida como 'la grande del Ecuador' falleció este martes 21 de octubre del 2025 en Quito. Según confirmó su hijo Willy Tamayo, la causa de su deceso fue un paro cardiorespiratorio.

La noticia de su muerte, compartida por sus familiares en sus redes sociales, tomó por sorpresa a sus seguidores y amigos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias.

El funeral de Tamayo se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 17:00, confirmó su hijo en el su cuenta de Facebook.

"Sus hijos Willy y Paola invitan al público general a las honras fúnebres de nuestra madre, Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, que se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura", indicaron en un comunicado.

La velación se realizará de forma interrumpida hasta las 10:00 de mañana, miércoles 22 de octubre. Luego, el cuerpo se trasladará hasta la Basílica del Voto Nacional, en el centro de Quito, para la misa de cuerpo presente.