Fechas de los eventos clave: Desfiles de la Confraternidad, Quitofest y elección de la Reina

Por las Fiestas de Quito se desarrollarán una serie de eventos para celebrar a la 'Carita de Dios'.

En 2025, Quito cumple 490 años de fundación este 6 de diciembre, por lo tanto se desarrollarán eventos artísticos, culturales, tradicionales, gastronómicos, entre otros.

Entre los eventos más esperados por las personas están: La elección de la Reina de Quito, los Desfiles de la Confraternidad norte y sur y el Quitofest.

Desfiles de la Confraternidad norte y sur: 22 y 23 de noviembre

Elección de la Reina de Quito: 27 de noviembre

Quitofest: 28, 29 y 30 de noviembre

Según la agenda de actividades publicado por el Municipio capitalino, todos los demás eventos están previsto desde el miércoles 19 de noviembre hasta el sábado 6 de diciembre del 2025.

Por Fiestas de Quito, los habitantes de esta ciudad disfrutarán de un feriado local que se extenderá por tres días desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de diciembre del 2025.

Estas son las 12 bandas clasificadas al Quitofest

12 bandas de música clasificaron al Quitofest 2025. Así lo dio a conocer el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, el pasado 8 de septiembre.

De más de 600 proyectos inscritos, 45 llegaron a los conciertos de audiciones. Tras una evaluación de jurados nacionales e internacionales, 12 propuestas nacionales clasificaron para subir al escenario del Quitofest. Estas son:

Diablo Huma Rock

Diego y los Gatos del Callejón

Eblis Desperation

Gianny

Hananki

Iván Pino y Los Nosotros

Kev Santos Band

Luis Alcivar

Melinna

Menino Gutto

Muy Valen

Tam Tam

Inscripciones para los Desfiles de la Confraternidad

El Municipio de Quito invitó a colectivos artísticos, educativos, culturales y comunitarios a participar en los Desfiles de la Confraternidad Norte, Sur y Mascarada Nocturna 2025, que se realizarán en el marco de las Fiestas de Quito.

Las inscripciones estarán abiertas del 5 al 14 de noviembre de 2025 a través del formulario único: https://forms.gle/gB3geyKnSkRiZvtK6

Podrán participar instituciones educativas y colectivos. Un comité técnico evaluará las propuestas y clasificará a los postulantes en tres categorías: 'Participa', 'Requiere mejoras' (con opción a asesoría) o 'No participa'.

Presentación de las candidatas a Reina de Quito

La Fundación Reina de Quito presentó, este jueves 6 de noviembre de 2025, a las 10 candidatas que competirán por la corona. Las quiteñas fueron seleccionadas de más de 120 postulaciones.

Una veintena de ellas clasificaron y dieron a conocer sus proyectos de ayuda social al jurado. Solo 10 participarán para ser la Reina de Quito. Las candidatas fueron presentadas en un acto oficial en el Centro de Arte Contemporáneo, en el centro de Quito.

Se prevé que el jueves 27 de noviembre del 2025 se desarrolle la gala final del certamen en el Teatro Bolívar. En esa cita se eligirá a la nueva soberana de la capital.