Ecuador vivió el último feriado largo del 2025; ¿cuándo será el próximo día de descanso?

Durante los feriados, se incrementa el número de personas que visitan las playas de Ecuador.

Ecuador vivió el último feriado largo del 2025 por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca. Fueron cuatro días de descanso desde el sábado 2 hasta el martes 4 de noviembre del 2025.

Según el calendario del Viceministerio de Turismo, queda un feriado nacional más en este 2025 y en el caso de Quito un día de asueto adicional por el 6 de diciembre, por las fiestas de Fundación de la capital.

Ese feriado cae sábado, pero se traslada al viernes 5 de diciembre y será día de descanso obligatorio únicamente en Quito.

El próximo feriado es el de Navidad y será el jueves 25 de diciembre. Según la Ley de Feriados, este día no puede ser trasladado al viernes, así que se mantendrá como día libre el jueves.

El primer feriado del calendario de 2026 será el de Año Nuevo, el 1 de enero, que cae jueves y tampoco se traslada a otra fecha.

Feriados del 2026

Según el cronograma oficial el Viceministerio de Turismo, Ecuador tendrá 11 días de descanso, no recuperables, en el 2026. A continuación, el detalle: