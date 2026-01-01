Deslizamiento de tierra obliga al cierre de dos carriles de la av. Simón Bolívar, sector Guápulo

Un deslizamiento de tierra provocó un cierre vial parcial en la av. Simón Bolívar

Un deslizamiento de tierra se registró, la tarde de este jueves 1 de enero de 2025, en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo.

Esta emergencia provocó el cierre de dos carriles en esta principal arteria vial de Quito. La restricción de circulación es en sentido norte–sur.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa como la tierra se deslizó y cubrió parte de la calzada. No se han reportado vehículos o personas afectadas.

Por lo tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró parcialmente la vía para reducir el riesgo a los conductores y para ejecutar labores de limpieza.

Se recomienda a los usuarios tomar rutas alternas y conducir con precaución, debido a la reducción de carriles y a la posible congestión vehicular en la zona.