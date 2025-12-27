Congestión vehicular en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva por choque y volcamiento

Un siniestro de tránsito se registró en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva la tarde de este sábado 27 de diciembre de 2025. Largas filas de vehículos se registraron en el sitio.

Un automóvil de color plomo quedó volcado en el carril derecho de la vía. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el paso está parcialmente habilitado en sentido norte - sur.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), un equipo con paramédicos atendió a dos personas heridas. Sin embargo, no se ha detallado si sus heridas requirieron atención especializada en una casa de salud.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 informó que la alerta se registró a las 15:32. Se trata de un vehículo liviano volcado a un lado de la vía.

No hay más vehículos involucrados y la circulación se mantiene parcialmente habilitada, lo que causa congestión. Se recomienda tomar rutas alternas y conducir con precaución.