Choque múltiple se registró en la vía Alóag - Santo Domingo y causó caos vehicular

Por un siniestro de tránsito se registró tráfico en la vía Alóag - Santo Domingo

Un siniestro de tránsito se registró, la tarde de este lunes 19 de diciembre del 2025, en la vía Alóag- Santo Domingo. Así lo reportó el Servicio Integrado ECU 911.

Según el reporte de la central de emergencias, en el siniestro está involucrado un bus y dos vehículos livianos. El accidente ocurrió a la altura de Petroecuador, en el kilómetro 91.

En un video se muestra que, uno de los autos livianos resultó con más daños en su estructura debido al impacto del bus de pasajeros.

Debido al choque múltiple, la carretera fue parcialmente cerrada y se registró una alta carga vehicular en esta vía que une la Costa con la Sierra.

A las 14:06, la Prefectura Tsáchila confirmó que la vía ya se habilitó al tránsito vehicular. Según el ECU 911, no se reportaron personas heridas. Para atender la emergencia, se desplegaron unidades de la Policía Nacional.