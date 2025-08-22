Dos fallecidos en el interior de un auto incinerado, tras siniestro en la av. Simón Bolívar en Quito

Un vehículo sufrió un siniestro y se incendió la madrugada de este viernes 22 de agosto del 2025 en la av. Simón Bolívar en Quito.

Un siniestro de tránsito se registró en la madrugada de este viernes 22 de agosto del 2025 en la avenida Simón Bolívar, sector El Troje, en Quito. Un vehículo fue encontrado incinerado y en el interior dos personas fallecidas.

Según el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la llamada al ECU 911 se registró a las 04:30. Al momento de la atención de la emergencia se evidenció que un vehículo perdió el carril de circulación, chocó y producto del impacto se incendió. Dos personas fueron encontrados en el interior del auto.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el auto circulaba en sentido norte - sur se impacta contra un árbol y se cruza de carril. El vehículo estaba totalmente incinerado y eso dificulta la identificación de las personas fallecidas. Agentes de la AMT y del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia.

Las Unidades especializadas de la Policía Nacional llegaron al lugar para identificar los cuerpos de las víctimas y proceder al levantamiento de los cadávares. La AMT desplegó un operativo de control en esta vía que comunica con el sector de Tambillo, al sur de la capital.

AMT reportó un cierre total de la vía en los sentidos mientras se realiza el procedimiento policial. El cierre generó congestión vehicular en la Simón Bolívar.