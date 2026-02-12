Dos lagunas y 27 piletas de Quito serán cerradas por Carnaval; hay sanciones por daños

El Municipio de Quito dispuso el cierre de piletas y lagunas por Carnaval.

Dos piletas y 27 piletas de Quito serán cerradas por el feriado de Carnaval. Esta medida es aplicada en la ciudad desde l 10 hasta el 18 de febrero de 2026.

Las lagunas son vaciadas por la temporada de carnaval para evitar la aglomeración de personas en estos espacios para jugar.

En La Carolina y en La Alameda se cerraron 560 y 467 metros lineales respectivamente. El Municipio exhortó a la comunidad que evite ingresar a estos espacios.

Piletas como las de Guajaló, bulevar de la av. De los Shyris, plaza Artigas, Miraflores, parque Inglés, y otras han sido vaciadas y cerradas.

Asimismo, el Municipio adelantó que estos espacio serán cercados con vallas metálicas y habrá presencia policial, de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), guardabosques de la Epmmop, Policía Metropolitana y otros funcionarios.

En Quito, según el Código Municipal, se establece una sanción del 50% de un Salario Básico Unificado (SBU) a quien dañe, vandalice o atente contra el espacio público.