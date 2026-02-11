Multan a un conductor que usaba una ambulancia como transporte escolar en Quito

El conductor de una ambulancia fue multado por trasladar a niños de manera irregular.

Una ambulancia era usada ilegalmente como transporte escolar, en Quito. Agentes de tránsito detuvieron al conductor y se percataron de este hecho.

Padres de familia denunciaron que la ambulancia era usada para trasladar a niños desde y hacia la escuela. A bordo del vehículo se encontraron dos menores.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la ambulancia circulaba por el carril exclusivo simulando una emergencia, con la sirena y la baliza encendida.

Carlos Guamanzará, agente que tomó el procedimiento, detalló que 21 días atrás se recibió la alerta de que el hombre estaba haciendo un uso indebido del vehículo de emergencia.

Asimismo, el agente detalló que el conductor tenía valores pendientes de matrícula y no había aprobado la Revisión Técnica Vehicular, obligatoria en Quito, hace cinco años.

El momento en el que fue detenido por los agentes de tránsito el conductor presentó documentación falsa, en este caso la matrícula y el sticker de la RTV.

Además, en un video difundido por la AMT se observa al conductor intentando sobornar al agente de tránsito.

El vehículo fue retenido y estará en un centro de la AMT por siete días, mientras que el conductor enfrentará una multa de dos salarios básicos, equivalentes a 964 dólares, y la reducción de 10 puntos a la licencia.