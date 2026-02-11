Quito: un siniestro de tránsito en la autopista General Rumiñahui causó congestión

Un siniestro de tránsito se registró en Quito este miércoles 11 de febrero del 2026

Un siniestro de tránsito se registró este miércoles 11 de febrero del 2026 en la autopista General Rumiñahui, a la altura del conocido puente amarillo. El hecho se registró pasadas las 15:00. La Agencia Metropolitana de Tránsito (ATM) confirmó el cierre vial en el carril derecho y esto ocasionó congestión vehicular.

La intervención de los agentes y el trabajo de las grúas tomó tiempo y eso complicó la circulación vehicular. Largas filas de autos se formaron por el siniestro. AMT pidió a los choferes conducir con precaución.

En los últimos días, por las fuertes lluvias, se han registrado varios siniestros de tránsito. Las condiciones climáticas adversas en la ciudad han incidido en muchos siniestros de tránsito.