Ciudadanos protestan en los exteriores de la Embajada de Cuba en Quito

Ambiente en la embajada de Cuba, por supuesta expulsión del embajador, en el sector norte de la Capital.Fotos: API /Rolando Enríquez

Ciudadanos identificados como parte de organizaciones sociales se concentran en los exteriores de la Embajada de Cuba, en el norte de Quito para protestar este jueves 5 de marzo del 2026.

Los manifestantes participan en un plantón convocado para rechazar la decisión del Gobierno ecuatoriano de expulsar al embajador cubano y a su misión diplomática del país.

En horas de la mañana de este jueves el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de "injustificadas, hostiles e inamistosas" las acciones del Gobierno de Ecuador, que la víspera declaró persona non grata a los diplomáticos isleños en Quito.

"Rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del Gobierno del Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación", escribió en redes sociales.

A su juicio, "esta acción sin precedente daña las históricas relaciones de amistad y cooperación" entre Cuba y Ecuador.