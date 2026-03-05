Ciudadanos protestan en los exteriores de la Embajada de Cuba en Quito
Miguel Díaz-Canel, calificó este jueves de "injustificadas, hostiles e inamistosas" las acciones del Gobierno de Ecuador.
Ambiente en la embajada de Cuba, por supuesta expulsión del embajador, en el sector norte de la Capital.Fotos: API /Rolando Enríquez
Actualizada:
05 mar 2026 - 16:00
Ciudadanos identificados como parte de organizaciones sociales se concentran en los exteriores de la Embajada de Cuba, en el norte de Quito para protestar este jueves 5 de marzo del 2026.
Los manifestantes participan en un plantón convocado para rechazar la decisión del Gobierno ecuatoriano de expulsar al embajador cubano y a su misión diplomática del país.
En horas de la mañana de este jueves el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de "injustificadas, hostiles e inamistosas" las acciones del Gobierno de Ecuador, que la víspera declaró persona non grata a los diplomáticos isleños en Quito.
"Rechazamos las injustificadas, hostiles e inamistosas acciones del Gobierno del Ecuador hacia nuestra representación diplomática acreditada en esa nación", escribió en redes sociales.
A su juicio, "esta acción sin precedente daña las históricas relaciones de amistad y cooperación" entre Cuba y Ecuador.
