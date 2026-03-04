Ecuador declara persona non grata e embajador de Cuba y expulsa a la misión diplomática

Ambiente en la embajada de Cuba, por supuesta expulsión del embajador, en el sector norte de la Capital.

El Gobierno de Ecuador tomó la decisión de declarar persona non grata al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, junto a los 22 funcionarios que integran la misión diplomática cubana.

Junto a la decisión se firmó el Decreto 317 donde se retira al embajador ecuatoriano en La Habana.

La medida fue comunicada oficialmente esta tarde y establece un plazo de 48 horas para que los 22 funcionarios qque integran la misión diplomática abandonen el territorio nacional.

Decreto retira a embajador de Ecuador en La Habana

El Decreto 317 en su artículo 1 se señala que se da por terminada las funciones de José María Borja López como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República de Cuba.

Esto incluye sus funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Concurrente de la República del Ecuador ante el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica, ante el Gobierno de Jamaica y ante San Vicente y las Granadinas, con sede en La Habana, Cuba.