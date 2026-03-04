Ciudadanos llegan a Embajada de Cuba en Quito; la sede está cerrada y con resguardo policial

Ambiente en la embajada de Cuba, por supuesta expulsión del embajador, en el sector norte de la Capital.Fotos: API / CORTESIA

Ciudadanos cubanos llegaron a la sede diplomática de La Habana en Quito la tarde de este miércoles 4 de marzo, pero el recinto estaba cerrado y con resguardo policial.

Tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de declarar persona non grata al embajador cubano, Basilio Gutiérrez.

En horas de la tarde ciudadanos llegaron hasta la Embajada en Quito para realizar trámites consulares, pero la sede ya lucía con un dispositivo de seguridad para resguardar las instalaciones.

Los uniformados se apostaron pasadas las 16:00 de este miércoles en la calle Mercurio donde se encuentra la sede diplomática.

Minutos previos la Cancillería de Ecuador había confirmado en su cuenta de X que con base en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se declaró persona non grata al embajador y a los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la misión.

Ahora el embajador cubano junto a los miembros de la misión tienen 48 horas, plazo que vence el viernes 6 de marzo, para abandonar el Ecuador.

Quema de papeles en su terraza

Tras la tensión diplomática entre ambas naciones, un detalle llamó la atención de quienes estaban en los edificios contiguos a la sede diplomática.

Ciudadanos registraron en video como personal quemaba documentos en la terraza del edificio.

Dos hombres quemaban lo que parece ser carpetas con hojas en su interior que sacaban desde una funda de color negro mientras la bandera cubana ondeaba en la terraza.