La emotiva despedida de Willy Tamayo a su madre: 'La Avecilla de Los Andes ha volado alto'

En un video que dura 27 segundos y que fue difundido en redes sociales se puede ver cómo es la tumba de la cantante Paulina Tamayo. Willie Tamayo, artista e hijo de la fallecida cantante, compartió el video de su visita a la tumba de su madre, a cinco días del suceso.

“La Avecilla de Los Andes ha volado alto. Mi Grande, mi corazón te extraña con cada latido, pero sé que algún día volveré a encontrarte y entonces te abrazaré por toda la eternidad", escribió en la red social X.

En el video difundido se puede ver la lápida con el nombre y las fechas de nacimiento y fallecimiento de la intérprete conocida como la Grande del Ecuador. Tamayo fue despedida por su familia y admiradores en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y honrada con una misa en la Basílica del Voto Nacional, el 22 de octubre.

Decenas de seguidores de la artista quiteña tienen previsto visitar su tumba en los próximos días. También se espera homenajes postumos.