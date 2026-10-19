133 empresas ofrecerán más de 3 000 vacantes en un feria laboral el martes 20 de octubre

En el Centro de Exposiciones Quito se realizará una feria de empleo el 20 de octubre.

En el Centro de Exposiciones Quito se realizará, este martes 20 de octubre, la Feria de Empleo ConQuito. 14 000 postulantes podrán vincularse a una de las 3 649 ofertas de trabajo disponibles.

Gonzalo Criollo, director ejecutivo de ConQuito, señaló que 133 empresas de la capital participan en esta feria laboral.

De las más de 3 000 vacantes, el 46% corresponde a ventas, atención al cliente, logística, inventario, transporte, gastronomía, panadería, personal para restaurantes, cajeros, producción y operación industrial, crédito y cobranzas, y asistentes administrativos.

#FeriaDeEmpleo 🚨 ¡Más de 3.000 oportunidades laborales te esperan! 💼 🎟️ ¡Atención! Solo hoy y mañana podrás obtener tu turno. 🚀 Tu próxima oportunidad laboral podría estar aquí. ¡No te quedes fuera! 👉 Obtén tu turno en: https://t.co/IyPMPXSGpA #QuitoRenace https://t.co/MdsHu1BwXB — ConQuito (@ConquitoUIO) October 15, 2026

Criollo añadió que se espera que unas 500 plazas sean para ingenieros, abogados, médicos y otros profesionales.

Logística del evento

Para facilitar el ingreso de los postulantes se entregarán turnos por horarios:

De 09:00 a 10:00 tendrán un distintivo del ‘Gallito de la Catedral’.

De 10:00 a 11:00 ‘El Colibrí’.

De 11:00 a 12:00 el ‘Oso de Anteojos’.

De 12:00 a 13:00 el ‘Metro de Quito’.

De 13:00 a 14:00 ‘La Virgen del Panecillo’.

De 14:00 a 15:00 la ‘Iglesia de san Francisco’.

La Feria de Empleo forma parte de la Ruta de Empleabilidad, estrategia que integra servicios sin costo como la Agenda Metropolitana de Capacitación, la Bolsa Metropolitana de Empleo, la gestión de vacantes para empresas y espacios de vinculación laboral para acercar oportunidades de trabajo a la ciudadanía.