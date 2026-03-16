Estudiantes heridos tras el choque de una furgoneta escolar en el centro de Quito

Un vehículo y una furgoneta escolar se chocaron en el centro de Quito, este lunes 16 de marzo de 2026.

10 estudiantes resultaron heridos, la tarde de este lunes 16 de marzo de 2026, por un siniestro de tránsito en las calles Juan Larrea y Checa, en el centro de Quito.

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, un vehículo liviano y una furgoneta escolar se chocaron en ese sector, lo que generó la movilización de equipos de atención de emergencias.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar asistencia médica y evaluar a las personas involucradas en el choque. En total, 16 personas resultaron afectadas.

Entre ellas las personas heridas hay diez estudiantes y la conductora del transporte escolar, así como los ocupantes de una camioneta implicada en el incidente.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que por el siniestro se registra un cierre vial sobre la calle Juan Larrea, en sentido norte - sur