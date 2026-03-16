Congestión en la Autopista General Rumiñahui por choque múltiple contra parada de bus

¡Fuerte congestión en la Autopista General Rumiñahui! Varios vehículos chocaron la mañana de este lunes 16 de marzo de 2026 en el sector de Orquídeas.

El carril derecho, en sentido valle - Quito, fue cerrado por personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mientras se atendía la emergencia.

En el siniestro estuvo involucrado un bus de pasajeros, una furgoneta de transporte escolar y un vehículo particular. El autobús terminó chocando contra una parada al costado de la vía.

La parada de bus quedó destruida por el impacto del bus que quedó sobre la vereda. Sin embargo, las autoridades no han detallado si se registran personas heridas por el impacto.

La furgoneta fue impactada por la parte posterior y su vidrio quedó destruido. Mientras que un vehículo negro tipo SUV fue el más afectado, con daños en ambos lados.