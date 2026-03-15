Vehículo atrapado en un árbol tras volcarse; cinco siniestro en la capital este 15 de marzo

Un vehículo quedó atrapado entre las ramas de un árbol tras volcarse en la av. Occidental.

Un siniestro de tránsito se registró, la madrugada de este domingo 15 de marzo de 2026. Hubo siete personas heridas. El hecho ocurrió en la avenida Occidental, en el sector de San Carlos, en el norte de Quito. .

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, un vehículo se volcó y terminó impactándose contra un árbol, que cayó sobre el automotor y lo dejó atrapado entre sus ramas.

Debido a la gravedad del accidente, los ocupantes quedaron atrapados dentro del auto. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de rescate para liberar a las víctimas.

Siete personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladadas a distintas casas de salud.

En la atención de la emergencia también participaron ambulancias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Cruz Roja Ecuatoriana y el Ministerio de Salud Pública.

Este domingo 15 de marzo también registró otros siniestros viales en diferentes puntos de la capital, según reportó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

A las 09:19 se produjo un siniestro en la avenida 6 de Diciembre y Lizardo García, lo que obligó al cierre de ambos carriles en sentido norte–sur.

Asimismo, a las 06:44 se reportó otro incidente en el sector de Jipijapa, en la intersección de las avenidas Amazonas y Tomás de Berlanga, donde se dispuso el cierre total de la vía.

Más temprano también hubo siniestros en la avenida Simón Bolívar, sector La Troje, y en la intersección de la avenida Mariscal Sucre con Mariana de Jesús. En ambos casos, las vías ya fueron habilitadas tras la intervención de las autoridades.