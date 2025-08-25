Así operarán los expresos escolares del Trolebús y Ecovía para el regreso a clases en Quito

Los corredores municipales del Trolebús y Ecovía cambian sus horarios por el retorno a clases.

El 1 de septiembre de 2025 se iniciará el retorno escalonado a las aulas. En Quito empezarán a operar los expresos escolares de los sistemas municipales Trolebús y Ecovía.

Cinco rutas de expresos escolares operarán en las mañanas desde el 1 de septiembre. Estos recorridos son de uso exclusivo para los estudiantes.

El horario en que funcionarán es entre 06:05 y 06:30, manteniendo la tarifa reducida de 17 centavos.

La Empresa de Pasajeros informó el servicio de expresos escolares funcionará a la par de los circuitos regulares, "debido al incremento de pasajeros por el inicio de clases".

Expreso escolar del Trolebús

Terminal Quitumbe – Colón (06:05 y 06:15): Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara, Colón.

(06:15 y 06:30): El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Colón.

Expreso escolar de la Ecovía