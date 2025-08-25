Así operarán los expresos escolares del Trolebús y Ecovía para el regreso a clases en Quito
Los expresos escolares operan en los horarios de mayor demanda de pasajeros por el regreso a clases. Su uso es exclusivo para estudiantes.
Los corredores municipales del Trolebús y Ecovía cambian sus horarios por el retorno a clases.
25 ago 2025 - 14:57
El 1 de septiembre de 2025 se iniciará el retorno escalonado a las aulas. En Quito empezarán a operar los expresos escolares de los sistemas municipales Trolebús y Ecovía.
Cinco rutas de expresos escolares operarán en las mañanas desde el 1 de septiembre. Estos recorridos son de uso exclusivo para los estudiantes.
El horario en que funcionarán es entre 06:05 y 06:30, manteniendo la tarifa reducida de 17 centavos.
La Empresa de Pasajeros informó el servicio de expresos escolares funcionará a la par de los circuitos regulares, "debido al incremento de pasajeros por el inicio de clases".
Expreso escolar del Trolebús
- Terminal Quitumbe – Colón (06:05 y 06:15): Quitumbe, Morán Valverde, Ajaví, El Calzado, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Santa Clara, Colón.
- Estación El Recreo – Colón (06:15 y 06:30): El Recreo, Chimbacalle, La Recoleta, Santo Domingo, Hermano Miguel, Alameda, El Ejido, Colón.
Expreso escolar de la Ecovía
- Terminal Quitumbe – Playón Marín (06:15 y 06:30): Quitumbe, Capulí, Puente de Guajaló, San Cristóbal, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín.
- Estación Guamaní – De las Universidades (06:05 y 06:15): Guamaní, Santo Tomás, San José Caupicho, El Beaterio, Puente de Guajaló, Ayapamba, San Bartolo, Epiclachima, Pujilí, El Recreo, Montúfar, Playón de la Marín, Simón Bolívar, De las Universidades.
- Estación Río Coca – Playón Marín (06:15 y 06:30): Río Coca, Sauces, 24 de Mayo, Benalcázar, Baca Ortiz, Manuela Cañizares, Simón Bolívar, Playón de la Marín.
