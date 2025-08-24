Así serán los operativos de control de velocidad en Quito hasta el 31 de agosto de 2025

Los operativos preventivos de control de velocidad continuarán en Quito. El cronograma entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto de 2025 fue difundido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Los operativos buscan reducir los siniestros de tránsito en la capital, siendo el exceso de velocidad una de las principales causas de fallecimientos en la vía.

El límite de velocidad en Quito para vehículos livianos es de 50 km/h en zona urbana. Mientras que en las vías perimetrales se permite un máximo de 90 km/h.

Lunes 25 de agosto desde las 06:00 en la avenida Mariscal Sucre y Hernando Talabera, en el sur de Quito.

Martes 26 de agosto desde las 06:30 en la avenida Teniente Hugo Ortiz, en el sur de la capital.

Miércoles 27 de agosto desde las 14:00 en la avenida Velasco Ibarra, sector Mirador.

Jueves 28 de agosto desde las 10:00 en la avenida Ilaló y Luis Hernández, en el valle de Los Chillos.

Viernes 29 de agosto desde las 10:00 en la avenida Mariscal Sucre y Carlos Bonilla, en el sector de Chillogallo.

Sábado 30 de agosto desde las 10:00 en la avenida Galo Plaza Lasso y Sebastián Moreno, en el norte de Quito.

Domingo 31 de agosto en la avenida Amazonas e intercambiador del Puente 8, en el valle de Los Chillos.

La agencia utiliza cinemómetros (radares) que miden la velocidad a distancia mediante láser y envían los datos directamente a un servidor para evitar manipulaciones, según la AMT.