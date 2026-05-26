Joven de 23 años fue rescatado de las mallas del puente del Chiche, en Quito

Un joven fue rescaatdo por la Policía Nacional de las mallas del puente sobre el río Chiche, en Tumbaco.

Una alerta al ECU 911 movilizó a la Policía Nacional del Ecuador hasta el puente del Chiche Nuevo, en el sector de Tumbaco, donde un joven de 23 años, que presuntamente intentaba atentar contra su vida, fue rescatado.

Según el reporte policial, el ciudadano fue encontrado al otro lado de la rejilla de seguridad de la estructura, la tarde del domingo 24 de mayo de 2026. La Policía Nacional activó un operativo inmediato de rescate y contención.

Agentes lograron sujetarlo y ponerlo a salvo

Uniformados del Distrito Tumbaco intervinieron utilizando técnicas de rescate para evitar que el joven se lanzara desde el puente.

La acción permitió sujetarlo con cuerdas y trasladarlo a un lugar seguro, para evitar que el joven cayera al río.

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La Policía señaló que el procedimiento formó parte de las acciones preventivas y de control desplegadas en la capital.

El joven fue entregado a su madre en Pifo

Tras el rescate, los agentes coordinaron con personal policial de Pifo para ubicar a familiares del ciudadano.

Finalmente, el joven fue entregado bajo custodia de su madre en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del sector, donde se realizaron los procedimientos correspondientes.