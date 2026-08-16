Incendio en el cerro Mama Cotacachi fue liquidado; hay 30 personas afectadas

Incendio en el cerro Mama Cotacachi fue liquidado este domingo 16 de agosto de 2026.

El incendio forestal registrado en el cerro Mama Cotacachi, en el sector Cuicocha, provincia de Imbabura, fue liquidado en su totalidad, según informó el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi.

La emergencia comenzó el 10 de agosto de 2026 y movilizó a personal operativo y logístico, además de alrededor de 300 comuneros, quienes participaron durante varios días en las tareas de sofocación y control de las llamas.

Una vez concluidas las labores, los equipos de emergencia y los comuneros que permanecían en la zona descendieron del cerro.

30 personas afectadas

Por el incendio forestal en la reserva Cotacachi, 30 personas resultaron afectadas y recibieron asistencia, principalmente por "síntomas asociados a las labores de sofocación".

Las instituciones que participaron en el operativo mantuvieron acciones de monitoreo para garantizar que no existieran nuevos focos de fuego en el área afectada.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dijo que realizará una verificación en territorio desde el 17 de agosto. El objetivo será determinar y validar la superficie total afectada por el incendio.

Para liquidar el incendio se requirió la participación de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Fuerzas Armadas, GAD Municipal de Cotacachi, entre otras instituciones.