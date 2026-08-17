Ofertas, fechas y marcas participantes en el Cyber Day 2026 que arrancó este lunes

El cyberday se realizará en Ecuador hasta el 19 de agosto de 2026.

El CyberDay.ec 2026 inició este lunes 17 de agosto y se extenderá hasta el miércoles 19 de agosto, con una nueva edición de este evento de comercio electrónico que reúne a decenas de marcas y comercios en Ecuador.

La segunda edición del CyberDay.ec de 2026 estará disponible a través de su portal oficial, donde los consumidores podrán acceder a promociones y descuentos exclusivamente en línea.

El evento se desarrolla tres veces al año y, en esta ocasión, contará con más de 30 marcas y comercios participantes, que ofrecerán descuentos exclusivos, promociones por tiempo limitado y alternativas de compra digital.

¿Cuándo es el CyberDay Ecuador 2026?

El CyberDay.ec 2026 se realizará del lunes 17 al miércoles 19 de agosto.

Los consumidores podrán ingresar al portal oficial desde computadores, celulares u otros dispositivos electrónicos para consultar las promociones disponibles y acceder directamente a los comercios participantes.

La plataforma busca facilitar la búsqueda de ofertas y centralizar las promociones de las diferentes marcas que forman parte del evento.

¿Qué se puede comprar durante el Cyber Day?

La segunda edición de 2026 reúne más de 10 categorías de productos y servicios, por lo que las ofertas no estarán concentradas únicamente en tecnología o electrodomésticos.

Entre las principales categorías están:

Turismo

Moda

Hogar

Tecnología

Electrodomésticos

Salud

Belleza

Infantil

Escolar

Deportes

La variedad busca atender diferentes necesidades de los consumidores, desde quienes buscan renovar equipos tecnológicos o electrodomésticos hasta quienes quieren planificar viajes o realizar compras para el regreso a clases.

CyberDay coincide con el regreso a clases en la Sierra

Una de las particularidades de esta edición es que coincide con el inicio del periodo escolar en la región Sierra, por lo que el evento puede ser una alternativa para buscar promociones en productos relacionados con el regreso a clases.

Entre los artículos que podrían encontrarse dentro de las categorías participantes están útiles escolares, mochilas, calzado y tecnología educativa, dependiendo de las promociones ofrecidas por cada comercio.

La participación incluye empresas de diferentes sectores, desde retail y tecnología hasta turismo, moda, salud y entretenimiento.

CyberDay reportó cifras récord en su primera edición

La segunda edición del CyberDay.ec llega en un escenario de crecimiento del comercio electrónico en Ecuador.

La primera edición de CyberDay de 2026 cerró con cifras récord, de acuerdo con la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, en un contexto en el que tanto grandes empresas como emprendimientos locales han incrementado su participación en los canales digitales de venta.

Leonardo Ottati, presidente de la CECE, señaló que el comportamiento de los consumidores muestra una evolución del mercado, especialmente por la preferencia por productos de mayor valor, la anticipación a eventos comerciales y el aumento de la confianza en las compras por internet.

Según el representante, el comercio electrónico dejó de ser únicamente una alternativa para convertirse en una práctica cada vez más habitual entre los consumidores ecuatorianos.

¿Cómo aprovechar el CyberDay 2026?

Para acceder a las ofertas del evento, los consumidores pueden seguir estos pasos:

1. Ingresar al portal oficial:

Visitar CyberDay.ec y registrarse para recibir información sobre las promociones.

2. Revisar las marcas participantes:

Explorar las diferentes categorías y comparar las ofertas disponibles antes de elegir un producto o servicio.

3. Realizar la compra:

Las compras pueden efectuarse mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito o transferencias bancarias, según las alternativas habilitadas por cada comercio.

Como recomendación general para este tipo de eventos, es conveniente comparar precios antes de comprar, revisar las condiciones de las promociones y verificar los costos adicionales, como envío o recargos, para determinar si el descuento representa realmente un ahorro.