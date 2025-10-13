Movimientos sociales convocan a marchas en Quito y Guayaquil este lunes 13 de octubre de 2025

Organizaciones y movimientos sociales marcharon en contra del gobierno de Daniel Noboa en Guayaquil

La Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y otros movimientos sociales convocaron a una marcha pacífica en Quito y Guayaquil la tarde de este lunes 13 de octubre del 2025 para protestar contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

En Quito, la concentración será a las 15:00 en la Plaza Indoamérica, en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador. Mientras que en Guayaquil, los manifestantes se reunirán en el Parque Centenario a partir de las 16.00.

Andrés Quishe, representante de la UNE, indicó que continúan las acciones de movilización y se mantendrán hasta el miércoles 15 de octubre. Además, el sábado 18 de octubre realizarán un congreso "en defensa de la seguridad social".

La marcha se da en el marco del paro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que este lunes cumple su día 22. A la víspera, movimientos sociales también intentaron marchar desde la Villa Flora, en el sur de Quito, hasta el parque El Arbolito, en el centro norte.

Sin embargo, fueron impedidos de avanzar por un gran contingente policial y militar que llegó a la capital para precautelar la seguridad. Según el ministro del Interior, John Reimberg, no se permitirá que “manifestantes violentos” irrumpan la paz en Quito.

Las organizaciones sociales calificaron a la actuación de la Policía, como violentas y acusan al Gobierno de "no tener una estrategia de diálogo frente a la protesta social". Por ello, dicen, se mantendrán en las calles.