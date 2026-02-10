Fuerte congestión vehicular se registra en la av. Simón Bolivar tras un siniestro de tránsito

Un camión se volcó en la avenida Simón Bolívar, a la altura de Guápulo.

Un siniestro de tránsito se registró, este martes 10 de febrero de 2026, en la av. Simón Bolívar, a la altura de Guápulo, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al lugar. No se registraron personas fallecidas ni heridas. Según las primeras investigaciones, el camión perdió el carril de circulación y se volcó.

El siniestro provocó el cierre de dos carrilles (izquierdo y central) de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte. Por el bloqueo se registra una fuerte congestión vehicular, pues la emergencia ocurrió en horas pico.

"El siniestro no reporta heridos ni fallecidos. Pero sí, alta carga vehícular en la Simón Bolívar y Ruta Viva", señaló la AMT, a través de sus redes sociales.

La entidad municipal también pidió a los conductores tomar la avenida Interocenica y De los Conquistadores como vías alternas, mientras se retira el camión y se habilita el tránsito vehicular.