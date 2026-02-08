Vehículo de competencia de 4x4 sale de la ruta e impacta a un grupo de personas en Tena

Un vehículo de 4x4 impactó a un grupo de personas en una competencia en Napo.

Un vehículo de 4x4 se salió de la ruta e impactó contra un grupo de personas en una competencia en Tena, provincia de Napo, la tarde del sábado 7 de febrero de 2026.

Al menos siete personas resultaron heridas por el impacto del vehículo. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que el automotor sale de la pista y cae sobre los asistentes al evento.

La competencia de 4x4 se llevó a cabo como parte de los programas conmemorativos por los 66 años de provincialización de la provincia de Napo.

Equipos de paramédicos de la Cruz Roja y Ministerio de Salud Pública atendieron la emergencia tras la alerta del Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Entre los heridos constan los tripulantes del vehículo y personas que se encontraban en los laterales de la pista observando la carrera.

Los heridos recibieron atención médica, pero no se ha detallado su estado de salud.