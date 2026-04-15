Hallan cuerpo que se presume sería de Gregory Allen Krupa desaparecido en Quito
Personal de rescate del Cuerpo de Bomberos y la Polícía Nacional habrían localizado el cuerpo del empresario que desapareció en Quito.
Cuerpo de Gregory Allen Krupa desaparecido en Quito
Policía Nacional
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Actualizada:
15 abr 2026 - 11:41
El ciudadano identificado como Gregory Allen Krupa fue reportado como desaparecido, lo que activó un amplio operativo en el Parque Metropolitano de Quito, en el sector de Iñaquito.
Según la Fiscalía General del Estado su cuerpo habría sido encontrado sin vida la mañana de este miércoles 15 de abril del 2026 en el Parque Metropolitano de Quito.
Las labores de búsqueda se concentraron en áreas de difícil acceso, como quebradas, senderos y zonas cercanas a infraestructura eléctrica, donde se realizaron recorridos extensos.
Un operativo con unidades especializadas
En la búsqueda participaron equipos de la Policía Nacional del Ecuador, incluyendo unidades del GOE, GIR y DINASED, junto a Bomberos de Quito y agentes metropolitanos.
Uno de los recursos clave fue el uso de canes entrenados para rastreo, que permitieron realizar barridos técnicos en distintos puntos del parque.
Durante las primeras jornadas, desde el pasado domingo 12 de abril, los equipos recorrieron cerca de 8 kilómetros sin resultados positivos, lo que obligó a continuar con las labores los días siguientes.
Las autoridades coordinaron acciones con familiares y distintos equipos de rescate para ampliar la cobertura en la zona.
Cuerpo sin identificar
Hasta el momento, no se han dado detalles oficiales sobre el cuerpo encontrado este miércoles y las causas del fallecimiento.
El operativo de búsqueda y rescate se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, con personal especializado y logística destinada a cubrir amplias zonas del parque.
Las autoridades destacaron la coordinación entre unidades y el apoyo de familiares durante todo el proceso.
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