Familia cree que Gregory Allen Krupa falleció tras una caída en el Parque Metropolitano

Gregory Allen Krupa desapareció en el norte de Quito el 9 de abril.

La familia de Gregory Allen Krupa cree que el empresario murió tras caer en una cascada en el Parque Metropolitano Guangüiltagua. Así lo dio a conocer en un comunicado difundido este martes 14 de abril de 2026.

"Aunque aún no hemos recuperado su cuerpo, creemos que Greg falleció producto de esa caída", dice el comunicado de la familia Krupa.

Krupa fue captado por cámaras de seguridad ingresando al parque. En su mano llevaba solo un termo y su reloj. La Policía halló su celular y billetera en su domicilio.

A la búsqueda de Krupa se sumaron voluntarios y amigos. Ellos relataron que este era uno de los sitios favoritos del empresario de 39 años nacido en Chicago.

En el mismo comunicado la familia del empresario estadounidense agradeció las labores de búsqueda de las fuerzas policiales, bomberos, agentes metropolitanos, grupos caninos y demás autoridades.

Asimismo, la familia Krupa agradeció a los voluntarios, amigos, conocidos y "personas de buena fe que, sin conocerlo, dedicaron su tiempo, talento y energía a la búsqueda".

La familia Krupa adelantó que en los próximos días se llevará a cabo una ceremonia para "celebrar la maravillosa vida de Greg".