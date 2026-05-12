Así se jugará la fecha 14 del campeonato ecuatoriano LigaPro

Con la cuenta regresiva para la Copa del Mundo en marcha, el fútbol ecuatoriano vive sus días más intensos. Independiente del Valle llega con una ventaja de nueve puntos que parece definitiva, pero Macará promete ser una muralla en Ambato. Mientras tanto, la pelea por los puestos de avanzada pone cara a cara a Barcelona y Aucas en un duelo de pronóstico reservado.

La fecha 14 de la LigaPro 2026 se presenta como una jornada decisiva antes del parón por el Mundial, con Independiente del Valle consolidado en el liderato tras su reciente victoria sobre Barcelona y la ventaja de puntos con respecto al resto.

El equipo de Sangolquí ha logrado estirar su ventaja a nueve puntos sobre su escolta, Universidad Católica, y buscará asegurar su dominio absoluto cuando visite a Macará en Ambato este sábado 16 de mayo. La expectativa en la provincia de Tungurahua es alta, especialmente por el rendimiento del equipo celeste que viene de sumar tres puntos vitales en Manta.

Otro de los focos de atención de esta jornada será el enfrentamiento entre Barcelona y Aucas en el Estadio Monumental, un duelo directo por los puestos de vanguardia; actualmente, los orientales superan a los toreros por apenas dos unidades. Por su parte, Liga de Quito abrirá la programación el viernes 15 de mayo recibiendo a Técnico Universitario en el Rodrigo Paz Delgado.

Calendario LigaPro - Fecha 14 LigaPro 2026 - Primera Etapa Programación de la Fecha 14 Partido Hora Estadio Viernes 15 de mayo Liga de Quito vs. Técnico Universitario 16:30 Rodrigo Paz Delgado Libertad vs. Deportivo Cuenca 19:00 Reina del Cisne Sábado 16 de mayo Macará vs. Independiente del Valle 14:00 Bellavista U. Católica vs. Delfín 16:30 Olímpico Atahualpa Barcelona SC vs. Aucas 19:00 Monumental Domingo 17 de mayo Leones FC vs. Mushuc Runa 13:00 Jaime Terán Jaramillo Manta FC vs. Emelec 18:00 Jocay Lunes 18 de mayo Guayaquil City vs. Orense 19:00 Christian Benítez

Los albos llegan con la motivación de haber cerrado la fecha anterior con un triunfo ante Mushuc Runa, mientras que el "Rodillo Rojo" urge de puntos para escalar en la tabla acumulada.

La jornada se completará con partidos clave para la zona media y baja de la clasificación. Emelec, que sigue buscando regularidad tras un empate agridulce contra Libertad, tendrá que visitar a Manta FC el domingo en el Jocay.

En otros encuentros, Universidad Católica se medirá ante Delfín con la obligación de ganar para no perder de vista al puntero, y Libertad recibirá a Deportivo Cuenca en Loja. La fecha cerrará el lunes 18 de mayo con el choque entre Guayaquil City y Orense en el "Chucho" Benítez.