Volcamiento de un bus en la vía Quito - Papallacta deja 11 heridos y una persona atrapada

Emergencia en la vía a Papallacta este 14 de octubre de 2026: 11 afectados y un pasajero rescatado tras volcamiento de un autobús.

Un nuevo siniestro de tránsito movilizó a los organismos de socorro la mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026.

Un autobús interprovincial sufrió un volcamiento en el kilómetro 10 de la vía Quito - Papallacta, dejando un saldo preliminar de 11 personas heridas y un pasajero atrapado en la cabina del automotor.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que, ante la alerta, se desplegó un contingente inmediato compuesto por siete vehículos de emergencia y 20 efectivos para ejecutar las labores de rescate y atención prehospitalaria.

Labores de rescate y atención a los pasajeros

Los paramédicos de la institución estabilizaron en el sitio a los 11 afectados, quienes presentaron diversas contusiones producto del volcamiento.

Simultáneamente, las casacas rojas concentraron sus esfuerzos en el rescate técnico de una persona que quedó atrapada entre los hierros retorcidos de la cabina del bus, logrando ponerla un buen recaudo.

Vía parcialmente habilitada

Debido a las labores de auxilio, remoción del vehículo siniestrado y limpieza de la calzada, la vía Quito - Papallacta se encuentra parcialmente habilitada.

Las autoridades de tránsito y los organismos de socorro recomiendan a los conductores que circulan por esta ruta de la estribación cordillerana conducir con absoluta precaución, respetar los límites de velocidad.

Además, solicitaron atender las indicaciones del personal operativo presente en el sector.