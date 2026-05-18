Restricción al transporte pesado en Quito se retoma este 19 de mayo

El transporte pesado tiene restricción de circulación en Quito.

La restricción de circulación al transporte pesado en Quito se retomará desde este martes 19 de mayo de 2026, una vez terminado el toque de queda.

Los vehículos pesados tienen restricción para circular en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva.

Desde el 1 de abril el horario de restricción se extendió y se implementó una nueva jornada en horario vespertino.

Los vehículos pesados no podrán circular en los siguientes horarios:

De 06:00 a 10:00

De 16:00 a 20:00

La medida rige en:

Avenida Simón Bolívar, desde la curva de Santa Rosa hasta la Panamericana Norte. Ruta Viva, entre la av. Simón Bolívar y la av. Oswaldo Guayasamín.

Vehículos sancionados por incumplir la restricción de circulación

Según datos de la AMT, entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2026, la AMT ha revisado 15 797 vehículos pesados.

Los agentes emitieron 1 159 citaciones por incumplir la restricción y 1 090 por otras infracciones.